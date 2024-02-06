- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da uçak biletlerine rekor zam

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Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre ulaşımda bilet fiyatlarına rekor zam yapıldı. Antalya ve Alanya'da ulaşımda en çok zam yapılan kalem ise uçak biletleri oldu.

Antalya ve Alanya'da uçak biletlerine rekor zam mask
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Türkiye'de faaliyet gösteren Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'ın Açıkladığı verilere göre ulaşımda zam rekor kırdı. ENAG yıllık enflasyonun  yüzde 129,77, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise yüzde 76,14 olduğunu açıkladı. 

LOKANTA VE OTELLER YÜZDE 12.17

Lokanta ve oteller  ocak ayında fiyatı en fazla artan (yüzde 12,17)  ikinci, bir önceki yılın aynı ayına göre ise en fazla artan (yüzde 92,27) grup olurken, tekil ürün bazında rekoru hava yolu ulaşımı kırdı.

ANTALYA VE ALANYA'DA UÇAK BİLETLERİ ZAMDA REKOR KIRDI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Antalya ve Alanya'da ‘TÜFE'de aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranları’ listesine göre, ocak ayında en fazla fiyat artışı yüzde 30,43 ile hava yolu ulaşımında yaşandı. Onu yüzde 28,63 ile ‘diğer analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri, yüzde 25,80 ile dişçilik ücreti, yüzde 25,48 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 24,37 ile alkollü içkiler takip etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Şub 2024 - 09:39 - Ekonomi

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