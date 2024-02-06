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Konaklı'da evlendiler

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KONAKLI Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen renkli bir düğünle evliler kervanına katılan Sabina Bayrak ve Tunahan Gök, hayatlarını birleştirdikleri bu mutlu günde çok sayıda davetliyi de bir araya getirdiler.

Konaklı'da evlendiler mask
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Yüzlerce davetlinin katıldığı düğün, genç çiftin salona girmesi ile start aldı. Romantik bir düğün dansının ardından nikah memuru ve şahitler huzurunda "Evet" diyen Sabine ve Tunahan, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Düğüne katılan İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, genç çifti tebrik edip mutluluklar diledi. Davetlilerden de büyük ilgi gören Şahin, herkesle tek tek selamlaştı. Cemali AYDINOĞLU

# Alanya, genç, Belediye, başkan

06 Şub 2024 - 09:21 - Magazin

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