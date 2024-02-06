Konaklı'da evlendiler

Yüzlerce davetlinin katıldığı düğün, genç çiftin salona girmesi ile start aldı. Romantik bir düğün dansının ardından nikah memuru ve şahitler huzurunda "Evet" diyen Sabine ve Tunahan, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Düğüne katılan İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, genç çifti tebrik edip mutluluklar diledi. Davetlilerden de büyük ilgi gören Şahin, herkesle tek tek selamlaştı. Cemali AYDINOĞLU
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.