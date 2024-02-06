06 Şub 2024 - 09:21 - Magazin

Konaklı'da evlendiler

KONAKLI Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen renkli bir düğünle evliler kervanına katılan Sabina Bayrak ve Tunahan Gök, hayatlarını birleştirdikleri bu mutlu günde çok sayıda davetliyi de bir araya getirdiler.