Demirtaş'ta renkli düğün

Hatice Ünalan ve Veli Ergün'ün hayatlarını birleştirdikleri düğüne ilgi yüksekti. Hatice ve Veli'nin nikah töreni de aynı yerde kıyıldı. Düğünün davetlileri arasında yer alan İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, genç çiftin nikah şahitliğini de yaptı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen Hatice ve Veli, daha sonra başlayan düğün eğlencesinde davetlilerle birlikte vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşadı. Cemali AYDINOĞLU
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.