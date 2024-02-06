06 Şub 2024 - 09:20- Magazin G:

Demirtaş'ta renkli düğün

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ALANYA Belediyesi Demirtaş Düğün Salonu, geçtiğimiz hafta sonunda renkli ve eğlenceli bir düğüne daha sahne oldu.

Demirtaş'ta renkli düğün mask
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Hatice Ünalan ve Veli Ergün'ün hayatlarını birleştirdikleri düğüne ilgi yüksekti. Hatice ve Veli'nin nikah töreni de aynı yerde kıyıldı. Düğünün davetlileri arasında yer alan İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, genç çiftin nikah şahitliğini de yaptı. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen Hatice ve Veli, daha sonra başlayan düğün eğlencesinde davetlilerle birlikte vur patlasın çal oynasın bir eğlence yaşadı. Cemali AYDINOĞLU

# Yer, Alanya, genç, sonra, Belediye, başkan

06 Şub 2024 - 09:20 - Magazin

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