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Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi

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İHTİYAR ve Bekar aileleri, Alanya Belediyesi Cikcilli Düğün Salonu'nda yapılan renkli bir düğün ile dünür oldu

Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi mask
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Tuğçe İhtiyar ve Mustafa Can Bekar'ın eğlenceli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin salona gelmesi ile başlayan düğün, çiftin romantik dansı ile devam etti. Ardından düzenlenen törende ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen Tuğçe ve Mustafa Can, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Canlı müzik ve eğlence ile devam eden keyifli düğün gece yarısına kadar devam etti. Cemali AYDINOĞLU

# devam, genç, müzik

06 Şub 2024 - 09:20 - Magazin

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