Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi

Tuğçe İhtiyar ve Mustafa Can Bekar'ın eğlenceli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin salona gelmesi ile başlayan düğün, çiftin romantik dansı ile devam etti. Ardından düzenlenen törende ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen Tuğçe ve Mustafa Can, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Canlı müzik ve eğlence ile devam eden keyifli düğün gece yarısına kadar devam etti. Cemali AYDINOĞLU