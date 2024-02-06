Tuğçe ve Mustafa 'Evet' dedi

Tuğçe İhtiyar ve Mustafa Can Bekar'ın eğlenceli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin salona gelmesi ile başlayan düğün, çiftin romantik dansı ile devam etti. Ardından düzenlenen törende ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen Tuğçe ve Mustafa Can, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Canlı müzik ve eğlence ile devam eden keyifli düğün gece yarısına kadar devam etti. Cemali AYDINOĞLU
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.