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Şahin yüzük taktı 

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İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, evlilik yolunda ilk adımlarını atan Ceyda Erdem ve Sinan Doğan'ın nişan törenlerine katıldı 

Şahin yüzük taktı  mask
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ALANYA'NIN sevilen gençlerinden Sinan Doğan, Ceyda Erdem ile nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen geleneksel kız isteme töreninin ardından genç çift için bir de nişan merasimi düzenlendi. Konuklar arasında yer alan İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, genç çiftin nişan yüzüklerini takan isimdi. Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Şahin, "Evlilik yolunda ilk adımlarını atan genç çiftimizi tebrik ederim. Allah tamamına erdirsin inşallah" dedi. Takılan yüzüklerin ardından konuklara çikolata ve kolonya ikram eden Ceyda ve Sinan'ın mutlulukları ise görülmeye değerdi. Cemali AYDINOĞLU 

# Yer, Alanya, genç, Belediye, aile, başkan

06 Şub 2024 - 09:19 - Magazin

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