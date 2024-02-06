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Kurşunlu havası aldılar

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ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Medya Başarı Ödülleri'nde yarışan eserlerin seçici jüri üyeleri, önceki akşam manzarası ve mutfağı ile ünlü Kurşunlu Seyir Restaurant'ta akşam yemeği yediler.

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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ALGC Başkanı Ferit Kesen'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğine, usta gazeteciler KGK Genel Sekreteri Lütfü Karataş, KGK Yaygın Medya Meclisi Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım, KGK Antalya İl Temsilcisi ve Akdeniz Manşet Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Çiçek, Lider Medya Genel Yayın Yönetmeni Sabri Çağlar ile ALGC yönetimi katıldı. Kurşunlu'nun lezzetli yemeklerinin tadına bakarak keyifli bir akşam geçiren katılımcılar, geç saatlere kadar mekanda kaldılar. Konuklarla yakından ilgilenen Kurşunlu'nun başarılı işletme müdürü İrfan Genç ve yardımcısı Emre Ünal da davetlilerden tam not aldılar. Cemali AYDINOĞLU

# Antalya, genç, başkan, mehmet ali dim

06 Şub 2024 - 09:18 - Magazin

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