Kurşunlu havası aldılar

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ALGC Başkanı Ferit Kesen'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğine, usta gazeteciler KGK Genel Sekreteri Lütfü Karataş, KGK Yaygın Medya Meclisi Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım, KGK Antalya İl Temsilcisi ve Akdeniz Manşet Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Çiçek, Lider Medya Genel Yayın Yönetmeni Sabri Çağlar ile ALGC yönetimi katıldı. Kurşunlu'nun lezzetli yemeklerinin tadına bakarak keyifli bir akşam geçiren katılımcılar, geç saatlere kadar mekanda kaldılar. Konuklarla yakından ilgilenen Kurşunlu'nun başarılı işletme müdürü İrfan Genç ve yardımcısı Emre Ünal da davetlilerden tam not aldılar. Cemali AYDINOĞLU
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# Antalya, genç, başkan, mehmet ali dim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.