'Manukyan' Alanya'ya geliyor

ALANYA Kültür Merkezi (AKM), 19 Şubat Pazartesi akşamı dev bir tiyatro gösterisine daha sahne olacak. Bundan tam 23 yıl önce hayatını kaybeden ve tam 6 kez vergi rekortmeni ilan edilen ödüllü bir genelev patroniçesi olan 1914 doğumlu Matild Manukyan'ın ölümüne bir saat kala, kendisiyle, kadınlarıyla, yaşadıklarıyla ve Tanrı'yla yüzleşmesini konu alan oyunu, Bahar Hacıbektaşoğlu yazıp oynadı. Manukyan'ın kariyeri boyunca oturduğu sandalye; genelevin yeni sahibi tarafından oyunda kullanılmak üzere hediye edildi. Çetin Sanat tarafından Alanya'ya getirilecek olan tek kişilik ve tek perdelik oyunda, Manukyan'ın kendisiyle, kadınlarıyla, bütün yaşadıklarıyla, bıraktığı Matild'le ve en önemlisi Tanrı'yla yüzleşmesini izleyeceksiniz. 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.15'de başlayacak olan gösterinin biletleri ise Arda Optik'te satışa sunuldu. Cemali AYDINOĞLU