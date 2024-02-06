Mehmetçik'ten depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu

MEHMETÇİK, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik ilk depremin meyana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulundu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin birinci yılı nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere yurt genelinde bulunan askeri birliklerde anma törenleri düzenlendi. Mehmetçik, merkez üssü Pazarcık olan 7.7'lik ilk depremin meyana geldiği saat 04.17'de depremde ölen vatandaşlar için selam durarak saygı duruşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.