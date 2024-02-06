06 Şub 2024 - 08:01- Gündem G:

Mehmetçik'ten depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu

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MEHMETÇİK, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik ilk depremin meyana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulundu.

Mehmetçik'ten depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu mask
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MEHMETÇİK, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik ilk depremin meyana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin birinci yılı nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere yurt genelinde bulunan askeri birliklerde anma törenleri düzenlendi. Mehmetçik, merkez üssü Pazarcık olan 7.7'lik ilk depremin meyana geldiği saat 04.17'de depremde ölen vatandaşlar için selam durarak saygı duruşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz" denildi.

# Gelen, merkez, Saat, Sosyal, deprem

06 Şub 2024 - 08:01 DHA Ankara- Gündem

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