Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı

Kaza, gece saatlerinde D817 Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin iharı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen midibüste yaralanan 11 polis, ambulanslarla Dörtyol, İskenderun ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.