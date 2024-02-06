Ehliyetlerde flaş değişiklik: Bunu yapmayanlar ceza yağacak! Son tarih verildi...

Eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. Bu işlem için verilen süre kısıtlı ve bitmek üzere. Yeni ehliyet almayan sürücüler, eski ehliyetleriyle araç kullanmaya devam ederlerse, trafik kanununa göre para cezasına çarptırılacaklar. Bu yüzden, eski ehliyet sahiplerinin yeni ehliyet başvurusu yapmaları önemli...
SON TARİH NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için yeni bir karar aldı. Buna göre, ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Ehliyet yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden veya ALO 199 numaralı telefondan randevu almak gerekiyor. Randevu günü, gerekli belgeler ve ücretler ile birlikte ilgili kuruma başvurmak yeterli olacak.
EHLİYET YENİLEMEME CEZASI NE KADAR?
2025 yılında eski ehliyetleri kullanan sürücüler büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Çünkü bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve bunları kullananlara 4 bin 64 TL para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.