- Ekonomi

Tüm belirtiler kırmızı alarm! Kredi kartı kullananlara kara haber: Kısıtlanıyor...

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Bireysel kredi kartı borçları 1.2 trilyon TL ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartına düzenleme yapılabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Tüm belirtiler kırmızı alarm! Kredi kartı kullananlara kara haber: Kısıtlanıyor... mask
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Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, maaşları resmen eritti. Vatandaşlar nakit ihtiyacını kredi kartlarıyla gidermeye çalışırken kredi kartı borçları ise alarm vermeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 13 Ocak 2023 haftasında 462 milyar 866 milyon TL düzeyinde olan bireysel kredi kartı hacmi 12 Ocak 2024 haftasında yüzde 157.63 artarak 1 trilyon 194.6 milyar TL'ye yükseldi.

Enflasyon mücadele kapsamında hafta başında kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı sinyali verilmişti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımının arttığına dikkatleri çekerek, "Enflasyona etkisini yönetmek gerekiyor" dedi. Alparslan Çakar'ın sözleri kredi kartlarına kısıtlama gelebileceği yorumlarını arttırdı.


"KREDİ KARTI HARCAMALARINDA ARTIŞ GÖZE ÇARPIYOR"


Tele1'de yer alan habere göre, Orta Vadeli Program'ın (OVP) dikkat çeken başlıklarından biriydi kredi kartlarına yönelik düzenlemeler. Durumu değerlendiren Alparslan Çakar, "Kredi kartı harcamalarında artış göze çarpıyor. Bu konuda bir adım atılacağı kanaatindeyim" dedi.

Türkiye'de kredi kartı sayısı 120 milyona yaklaştı. Kredi kartı kullanımı da geçen yıla göre yüzde 124 arttı. Alparslan Çakar, Haziran ayı itibarıyla kredi kullanımında yavaşlama, kredi kartı kullanımında ise artış olduğunu açıkladı. Alparslan Çakar, "Enflasyona etkisini yönetmek açısından düzenleme olacağı kanaatindeyim" dedi.


TAMAMEN KALDIRILABİLİR


Ekonomistlere göre kredi kartında düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırlaması ya da limit düzenlemesi. Ekonomistler kredi kartı kullanımını sınırlama açısından kredi kartı faizlerinin artırılabileceğini düşünüyor.

Taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Yer, türkiye, yüzde, Ocak, Yüksek

06 Şub 2024 - 06:22 - Ekonomi

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