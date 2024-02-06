- Ekonomi

Dolar altın... Uzman isim tüm yatırımcılara çağrıda bulundu: 5 gün sonra kıyamet kopacak...

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Yatırımcıların gündemine oturan uyarı İslam Memiş'ten geldi. Finans Analisti İslam Memiş, önümüzdeki 5 güne dikkatli olunması gerektiğini paylaştı. Özellikle dolar, altın ve Euro sahiplerinin uyanık olması gerektiğini söyledi. İslam Memiş bombayı patlattı...

Dolar altın... Uzman isim tüm yatırımcılara çağrıda bulundu: 5 gün sonra kıyamet kopacak... mask
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Altın ve döviz piyasalarını işaret eden İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Önümüzdeki 5 günü işaret eden Finans Analisti Memiş, rakam vererek tane tane anlattı. Döviz ve altın beklentilerini yeniden paylaşarak yatırımcılara seslendi.

İLERLEYEN 5 GÜNE DİKKAT


Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son dönemlerdeki dalgalanmaları ele aldı. İlerleyen 5 günü işaret eden Memiş, rekor artış tahminlerini paylaştı. Dolar kurundaki adım adım yükselişlerin devam edeceğini söyleyerek, Borsa İstanbul'da yüzde 2 oranında bir artış olduğunu ve Euro'nun TL karşısında değer kaybettiğinin altını çizdi.

EURO 50 TL'Yİ AŞACAK


Piyasayı elden geçiren Memiş, dolar ve Euro kuruyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Dolar kurunun 30.31 TL seviyelerinde olduğunu ifade ederek, 30 üzerindeki yükseliş trendinin devam edeceğinin altını çizdi. Euro tarafında ise 32,99 TL seviyelerinden işlem gördüğünü söyleyen Memiş, 2024 yılında 50 TL üzerinde kur beklediğini öne sürdü.

FED FAİZ KARARINA KADAR SÜRECEK


Altın yatırımcıların gündemine oturan tahmin İslam Memiş'ten geldi. Ons altındaki baskıya değinen uzman isim, FED faiz kararına kadar baskının devam edeceğini belirtti. Gram altında takip edeceği fiyat aralığının 2040 TL - 2070 TL aralığı olacağını belirterek, gümüş onsu için 22.60 dolar seviyesinin destek olduğu ve 24 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

Kaynak: Haber MERKEZİ

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06 Şub 2024 - 06:19 - Ekonomi

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