Yüfede yediği dönere 1.250 TL ödedi! Video çekti: Boğazımda kaldı

İstanbul'da gittiği bir büfede yediği dönere 1.250 TL para ödedi. Şehir dışından gelen vatandaş, karnı acıktığı için durduğu bir büfede yemekten sonra gelen hesabı görünce çok şaşırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşarak, büfenin ismini verdi.

DÜRÜM BOĞAZINDA KALDI



Hayat pahalılığı ve enflasyonun getirisi olarak sosyal medyada popüler bir hale dönüşen hesap paylaşımların okkalısı geldi. İstanbul'da karnı acıkan bir adam büfede dürüm yemek istedi. Fatih ilçesinde bulunan "Zümrüt Büfe"de 2 döner ve 2 ayran alan vatandaş, fiyatını sormayınca başına gelenlere isyan etti. Kasaya ödeme yapmak için gittiği sırada fiyatı duyunca dürüm resmen boğazında kaldı.

PORSİYON BAŞINA 600 TL



İstanbul Fatih'in Eminönü semtinde döner yemek için durduğu büfede yaşadıklarını sosyal medya üzerinden anlattı. Dönerin fiyatını sorduğunda ise porsiyon başına 600 TL cevabını aldı. Toplamda 1.250 TL hesap ödediğini iddia vatandaş Zümrüt Büfe'ye sitem etti.

Hesabı ödeyerek oradan uzaklaşan vatandaş tüm gün boyunca üzüldüğünü ifade ederek, "O esnafın yaptığına, hâlimize üzüldüm. Beni kazıklamadı, aslında kendilerini kazıklıyorlar ama bunun farkında değiller" sözlerini paylaştı.

Kaynak: Haber MERKEZİ