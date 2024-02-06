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Alanyaspor'da o isim kiralık gönderildi!

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Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet oyuncusu Sergio Cordova'yı Rusya ekibi Sochi'ye kiraladı

Alanyaspor'da o isim kiralık gönderildi! mask
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TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor'da dün akşam bir ayrılık yaşandı. Turuncu yeşilli kulüp, Venezuelalı forvet oyuncusu Sergio Cordova'yı Rusya Premier Ligi ekiplerinden Sochi'ye kiralık olarak gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Sergio Cordova, satın alma opsiyonu ile Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'ye kiralanmıştır. Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Alanyaspor'da 12'sinde ilk 11'de sahaya çıktığı 23 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

06 Şub 2024 - 04:09 - Spor

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