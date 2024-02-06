Kanarya mesaisi

TRENDYOL Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Corendon Alanyaspor, mutlak 3 puan parolası ile çıktığı maçta öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu ve 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Turuncu yeşilli ekip, ligin 25. haftasını yine deplasmanda geçirecek. Süper Lig'de haftalardır liderliğini sürdüren Fenerbahçe ile 11 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Alanyaspor, zorlu maçın çalışmalarına bugün start verecek. Dünü izinli olarak geçiren turuncu yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılacak olan haftanın ilk idmanında yenileme çalışması yapacak. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşecek olan antrenman ile birlikte Fenerbahçe mesaisi başlayacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.