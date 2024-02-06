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Kanarya mesaisi

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Kasımpaşa maçından puansız ayrılan Corendon Alanyaspor, 11 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına bugün başlayacak

Kanarya mesaisi mask
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TRENDYOL Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Corendon Alanyaspor, mutlak 3 puan parolası ile çıktığı maçta öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu ve 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Turuncu yeşilli ekip, ligin 25. haftasını yine deplasmanda geçirecek. Süper Lig'de haftalardır liderliğini sürdüren Fenerbahçe ile 11 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Alanyaspor, zorlu maçın çalışmalarına bugün start verecek. Dünü izinli olarak geçiren turuncu yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılacak olan haftanın ilk idmanında yenileme çalışması yapacak. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşecek olan antrenman ile birlikte Fenerbahçe mesaisi başlayacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Son, fatih, günü, pazar, Fenerbahçe

06 Şub 2024 - 04:05 - Spor

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