- Kültür-Sanat

Büyükşehir turnuva düzenledi

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DÜNYANIN en büyük robotik yarışması olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren VEX Robotics Turnuvası Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Büyükşehir turnuva düzenledi mask
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Turnuvada öğrenciler bu sezonun görevlerini yerine getirmek için mühendislik, robotik, kodlama ve tasarım becerilerini sergiledi. Cam Piramit’te düzenlenen turnuvaya Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 30’dan fazla takım katıldı. Lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar, kendi becerileriyle robotlarını tasarlayarak yarışma şansı yakaladı.


GENÇ MUCİTLERİN TEKNOLOJİ YARIŞI


Antalya turnuvasında ortaokul öğrencileri VEX IQ robotları ile lise öğrencileri VEX V5 takımları ile turnuvanın en iyisi olmak için mücadele etti. Heyecanın doyasıya yaşandığı turnuvada görevlerini başarıyla tamamlamak isteyen takımlar, mühendislik becerileri ile birlikte ekip çalışması, iletişim, iş birliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerini en iyi şekilde yansıttı. Robotik dünyanın kapılarını aralayan genç yetenekler, tasarımlarını adeta birer sanat eserine dönüştürdü. Yeni çağın en keyifli hobilerinden birinde genç yetenekler becerilerini sergiledi. Turnuvada, jüri değerlendirmeleri sonrasında genç mühendislere ödül ve madalyaları verildi.


GENÇLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize yönelik bilim, sanat ve spor projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.


Turnuvada kupa kaldıran Veritas Takımı'nın kaptanı Taylan Toprak Bülbül, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuna katılmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Güzel ve zorlayıcı bir organizasyondu çok keyif aldım. Bundan sonraki adım Türkiye Şampiyonasına hazırlanmak, hedefimiz ise Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek” diye konuştu.
Turnuvada ödül kazanan Bilgi Robotic Takımı kaptanı Ezgi Efe, ‘Stresi ve heyecanı sonuna kadar yaşadığımız mükemmel bir organizasyondu” dedi. (Antalya BŞB BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

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06 Şub 2024 - 03:56 - Kültür-Sanat

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