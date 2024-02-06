Özçelik adım adım sahada

Sabah saatlerinden itibaren sahaya inerek esnaflarla bir araya gelen Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik, 25 Metrelik Yol güzergâhında bir takım temaslarda bulundu. Civardaki esnaf ve kurumsal işletmeleri tek tek ziyaret eden Özçelik, ziyaret ettiği kişi ve kurumlara başarı ve bol kazançlar diledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Özçelik, vatandaşlarla da sohbet ederek, taleplerini de dinledi. Alanya’yı adım adım gezeceklerini, şu ana kadar gittikleri her yerde büyük bir ilgi ve alakayla karşılaştıklarını kaydeden Özçelik "Vatandaşlarımızın sevgisi ve sıcaklığı bize güç vermekte. Vatandaşlarımızın gösterdiği teveccühle 31 Mart’ta ipi göğüsleyeceğiz." dedi. Ziyaretler sırasında İlçe Gençlik Kolları Üyeleri de, Başkan Adayı Özçelik’in özgeçmişinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Osman Tarık Özçelik, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Özçelik’e programında CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer de eşlik etti. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ