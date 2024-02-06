- Siyaset

Özçelik adım adım sahada

ABONE OL Google News Sayfamız

SEÇİM çalışmaları kapsamında yoğun mesaisine devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), esnaf ve vatandaş ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Özçelik adım adım sahada mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sabah saatlerinden itibaren sahaya inerek esnaflarla bir araya gelen Alanya Belediye Başkan Adayı Özçelik, 25 Metrelik Yol güzergâhında bir takım temaslarda bulundu. Civardaki esnaf ve kurumsal işletmeleri tek tek ziyaret eden Özçelik, ziyaret ettiği kişi ve kurumlara başarı ve bol kazançlar diledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Özçelik, vatandaşlarla da sohbet ederek, taleplerini de dinledi. Alanya’yı adım adım gezeceklerini, şu ana kadar gittikleri her yerde büyük bir ilgi ve alakayla karşılaştıklarını kaydeden Özçelik "Vatandaşlarımızın sevgisi ve sıcaklığı bize güç vermekte. Vatandaşlarımızın gösterdiği teveccühle 31 Mart’ta ipi göğüsleyeceğiz." dedi. Ziyaretler sırasında İlçe Gençlik Kolları Üyeleri de, Başkan Adayı Özçelik’in özgeçmişinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Osman Tarık Özçelik, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Özçelik’e programında CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer de eşlik etti. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Yer, haber, Alanya, Gelen, Mart, kişi, başkan, Belediye

06 Şub 2024 - 03:53 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Zafer Partisi, Ankara adayını açıkladı mask
Zafer Partisi, Ankara adayını açıkladı
İstanbul için 6 anket birden yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar mask
İstanbul için 6 anket birden yayınlandı: İşte şaşırtan sonuçlar
AK Parti'den ilginç açıklama: Altılı masanın günahını Bay Kemal’e yıktılar mask
AK Parti'den ilginç açıklama: Altılı masanın günahını Bay Kemal’e yıktılar
‘Alanya’yı birlikte şekillendireceğiz’ mask
‘Alanya’yı birlikte şekillendireceğiz’
Alanyaspor’da Başkan Böcek’e tesis tepkisi mask
Alanyaspor’da Başkan Böcek’e tesis tepkisi
Alanya'da anketten 3'lü yarış çıktı: İşte sonuçlar mask
Alanya'da anketten 3'lü yarış çıktı: İşte sonuçlar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber