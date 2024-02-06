Özçelik, bu yıl 8’incisi düzenlenen Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nın açılışına katıldı. Cuma Pazarı Çok Amaçlı Fuar ve Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen programa kalabalık bir grupla katılan Özçelik, tören konuşmalarının ardından protokol heyetiyle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti. Toplu fotoğraf çekiminden sonra Başkan Adayı Özçelik, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İlçe Kadın Kolları Üyeleri ve partililerle birlikte stantları tek tek dolaştı. Fuar katılımcılarının yoğun ilgisiyle karşılanan Özçelik, işletme sahipleriyle sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi.



CHP BELEDİYECİLİĞİNDE

ALANYA NEFES ALACAK



HOTED Başkanı Hakan Yeni'nin, Alanya’da bir fuar merkezinin olmamasına değindiği konuşmasına istinaden bu konudaki görüşlerini belirten Özçelik, fuar organizasyonlarının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Alanya’nın sorunlarını ve çözümlerini çok iyi biliyoruz. Daha ferah bir Alanya için liyakatli kadrolarımızla gece gündüz demeden çalışacağız. CHP Belediyeciliğinde, göreve geldikten beş yıl sonra şehrimizin nefes almaya başladığını hep birlikte göreceğiz. Şehrimize yakışır, uluslararası standartlara sahip bir fuar merkezi, proje çalışmalarımızda yer alıyor. Bizi izlemeye devam edin.” ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ