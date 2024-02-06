Başkan Yücel'den Mevlid-i Şerif daveti

KOMİSYON çalışmalarının karara bağlandığı toplantıda Başkan Yücel, 6 Şubat Salı günü (Bugün) Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Eşgilik Düğün Salonu’nda saat 12.00’de gerçekleşecek mevlid-i şerif ve yardım TIR’ı uğurlama duasına bütün vatandaşları davet etti.



BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET



Ülkemizi derinden etkileyen ve 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin yıldönümünde geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yücel, “Kahramanmaraş ve birçok ilimizde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. Halen tedavileri devam yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletçe büyük bir afet yaşadık. Rabbim bizleri ve milletimizi daha büyük afetlerden korusun. Bu zor günleri, birlik beraberlik içinde dayanışma ile aştık, aşmaya da devam edeceğiz. Belediyemizin depremin yıldönümü vesilesiyle yarın (Bugün) saat 12.00’de Eşgilik Düğün Salonu’nda depremzede kardeşlerimiz için mevlid ve yemek programımız vardır. Ardından belediyemizin başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardımları dualarla deprem bölgesine göndereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve siz meclis üyelerimizi bu anlamlı organizasyona davet ediyorum. Milletimize, ülkemize tekrar geçmiş olsun. Rabbim daha büyük acılar yaşatmasın” dedi.



YÜCEL: “FUARIMIZ 3 GÜN AÇIK KALACAK”



Alanya Belediyesinin bir ilki gerçekleştirerek Cuma Pazarında açtığı Otel, Restaurant, Cafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı’nın 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacağını kaydeden Başkan Yücel, “Fuarımızın Alanya’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 3 gün sürecek fuar kapsamında, Türkiye’nin sayılı yemek yarışmalarından kabul edilen ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği işbirliğinde düzenlediğimiz 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışmamız da başladı. Cuma Pazarı alanında 3 gün boyunca devam edecek fuarımıza ve yemek yarışmamıza tüm Alanya halkını davet ediyorum” diye konuştu.



ALANYA BELEDİYESİ’NDEN

ÜRETİCELERE 500 BİN FİDE DESTEĞİ



Alanya Belediyesi’nin tarımsal üretimin artması, üreticilerin desteklenmesi, vatandaşların ucuz ve sağlıklı ürüne ulaşabilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği fide desteği projesi bu yılda devam edecek. Mart ayında mahallelerde gerçekleşecek çalışma Nisan ayında da yaylalarda devam edecek.



YÜCEL’DEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI



Bugün gece idrak edeceğimiz Miraç kandiliyle ilgilide iyi dilek temennilerini dile getiren Yücel, “Yarın (Bugün) gece mübarek Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV), Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek üç ayların içinde yer alan Miraç Kandili’nin, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize daha da güç katmasını diliyorum. Tüm Alanya halkımızın, Yüce Türk Milletinin ve Türk İslam Aleminin Miraç Kandilini kutluyorum, tüm dünyanın barış ve huzuruna vesile olmasını, Gazze’de süren katliamın bir an önce durmasını diliyorum” dedi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ