Bugün Miraç Kandili

Alanya Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in teselliye en çok muhtaç olduğu bir zamanda Cenâb-ı Hak, Habibi’ni himaye ederek O’na İsrâ ve Miraç mucizesini lütfetti. İsrâ, sevgili peygamberimizin bir gece, Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yolculuğudur. Miraç ise Mescid-i Aksâ’dan en yüce makama kabulünün adıdır. Allah Resûlü (s.a.s), Miraç’tan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin ‘Gözümün nuru’ dediği beş vakit namazdır. Namaz, Allah’la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür. Namaz, yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir. Mirac’ın bir diğer hediyesi ‘Âmenerresûlü’ olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Sûresi’nin son iki âyetidir. Bu âyet-i kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildirir. Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta bulunacağımızı öğretir. Mirac’ın son hediyesi ise ümmet-i Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miraç Kandili dolayısıyla Alanya Müftülüğümüz tarafından salı günü saat 19.00’da Emine Özmüftüoğlu Camii’nde Miraç Kandili programı düzenlenecektir. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti irad edilecek, ilahi, kaside ve mevlid-i şerif okunacak, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından ‘Miraç Kandili’nin anlam ve önemi’ konulu sohbet yapılacak ardından ise 6.Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve millet olarak hepimizi hüzne boğan depremlerde vefat eden kardeşlerimiz başta olmak üzere, şehitlerimiz, Filistinli kardeşlerimiz, ayrıca birlik beraberliğimiz için dualar edilecek ve okunan hatm-i şeriflerin duası yapılacaktır. Bu vesileyle tüm halkımızın Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyor, tüm halkımızı ‘Miraç Kandili Özel Programı’na davet ediyoruz” denildi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ