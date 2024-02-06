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İl Sağlık Müdüründen Alanya EAH’ye ziyaret

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GÖREVE yeni atanan Antalya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen,  Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler ve ekibi ziyaret etti.

İl Sağlık Müdüründen Alanya EAH’ye ziyaret mask
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Ziyaret esnasında Uzm. Dr. Ekingen'e Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Emre Asiltürk ve ekibi ile birlikte Alanya İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nadir Aldemir eşlik etti. Hastane yönetimi tarafından Uzm. Dr. Evren Ekingen’e; ilçeye sunulan sağlık hizmetleri, hastanenin mevcut durumu, kazandırılan özellikli birimler, teknik ekipman ve donanım ihtiyaçları, bölgenin ihtiyacı olan sağlık yatırımları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Antalya İl Sağlık Müdürü Ekingen daha sonra Başhekim Güler ve hastane yönetimi ile birlikte verilen sağlık hizmetlerini ve çalışmaları yerinde inceledi.
Yeni çalışma sistematiği açısından ortak planlamanın yapıldığı ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Uzm. Dr. Evren Ekingen, vatandaşlara en iyi sağlık hizmetinin verilmesi adına Antalya ve bölgesinde yer alan sağlık kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip edeceklerini, yeni sağlık hizmetlerinin ilçeye kazandırılması için hastane yönetimiyle birlikte istişare halinde olacaklarını ifade etti. (Alanya EAH/BÜLTEN

Kaynak: Alanya EAH

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06 Şub 2024 - 02:38 - Gündem

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