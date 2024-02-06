Asrın felaketi ALKÜ’de anılacak

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat 2023’te meydana gelen “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) yapılacak çeşitli programlarla anılacak. 6 Şubat Salı günü ALKÜ Abdurrahman-Nimet Alaattinoğlu Camisinde öğle namazından önce Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak program, daha sonra namaz çıkışı lokma dağıtımı ile devam edecek. Saat 14.30’da ALKÜ Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda “Asrın Felaketi: 6 Şubat Depremi Konferansı” düzenlenecek. Konferansta; ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Muhittin Eren Uçkan tarafından “6 Şubat Depremlerinde Altyapı ve Üstyapıların Deprem Performansları”, AKUT Alanya Ekip Lideri Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz tarafından “Deprem Sürecinde Arama Kurtarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”, İHH Arama Kurtarma Alanya Ekip Lideri Ramazan Başkan tarafından “Deprem Gerçeği Karşısında Ne Yapıyoruz ya da Yapacak Hiçbir Şeyimiz Yok mu?”, ALKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalından Arş. Gör. Dr. Ergün Kara tarafından ise “Deprem Sonrası Psikolojik Sağlamlık ve Toparlanma” konuları ele alınacak.



REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TÜM ALANYALILARA DAVET



Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin akıllardan hiç çıkmayacak etkiler bıraktığını söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ ailesi olarak yitirilen canları depremin yıl dönümünde andıklarını dile getirdi. Ülkemizin böyle büyük bir felaketin altından “Asrın Dayanışması” ile kalktığını söyleyen Rektör Türkdoğan, “Deprem kuşağı olan ülkemiz daha önce eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldı. 11 ilimizi doğrudan etkileyen depremlerde yaşadığımız acılar tarif edilemez. ALKÜ olarak o kara günlerde yaşanan acıları hatırlamak, hayatını kaybedenlere dualar etmek ve depreme her zaman hazırlıklı olmak için bir dizi programlar yapıyoruz. Tüm Alanya halkımızı programlarımıza bekliyoruz. Allah milletimize bir daha böyle bir acı göstermesin. Yitirilen canlar için Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” dedi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ