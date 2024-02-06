‘2023’te 387 milyon 529 bin 500 TL kredi verdik’

Yönetim Kurulu olarak 2023 yılı içerisinde 49 toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Darı, bu toplantılarda esnafların kredi kullanma taleplerini değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Darı, kooperatifin kefaleti ile Halk Bankası’ndan kredi kullanmak için müracaat eden ve kefalet verilmesi uygun görülen bin 22 ortağa toplamda 387 milyon 529 bin 500 TL kredi kararı alındığını belirtti. Darı, 5 Şubat 2024 tarihi itibariyle ortakların Halk Bankası’ndan kullanmış olduğu 529 milyon 961 bin TL krediye kefalet etmeye devam ettiklerini ifade etti. 2023 yılı içerisinde 1 şoför esnafına sıfır araç kredisi olarak 935 bin TL ve 6 esnafa işyeri edindirme kredisi olarak 6 milyon 610 bin TL kullandırdıklarını belirtti. Ayrıca, Merkez Birliği’nin doğrultusunda deprem bölgesine kooperatiften 3 milyon 500 bin TL yardım yapıldığını, gerçekleştirilen işlemlerden 13 milyon 616 bin 490,22 TL gelir elde edildiğini, 9 milyon 171 bin 481,75 TL’nin kooperatif giderlerine harcandığını ve 4 milyon 445 bin 8,47 TL kar elde edildiğini belirtti. İşyeri edindirme kredisi ve yatırım kredisi hakkında da bilgi veren Darı, bu kredilerin esnaf ve sanatkarların faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri işyerlerini satın almalarına imkan sağlamak amacıyla kullandırıldığını, işyeri edindirme kredisinin kişi başı limitinin 1 milyon 500 bin TL olduğunu, işletme kredilerine uygulanan faiz oranının yüzde 25 değişken faiz olduğunu ve vadesinin 10 yıl olduğunu belirtti. Kamyoncu, minibüsçü, taksici esnaflarının mesleki faaliyetlerinde kullanmak amacıyla alacakları sıfır kilometre araçlar için kişi başı limitin 1 milyon 500 bin TL olduğunu ve bu kredinin 7 yıl vade ile 3 aylık taksitler halinde kullandırıldığını ifade eden Darı, yatırım kredilerinin üst limitinin 1 milyon 500 bin TL olduğunu, varsa işletme kredisi ve diğer Hazine faiz destekli krediler dahil risk bakiyesinin 1 milyon 500 bin TL’yi aşmayacak şekilde kullandırım yapıldığını belirtti. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ