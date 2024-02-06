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Brüksel’den Alanya’ya uçuş müjdesi

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Alanya’nın turizm potansiyeli Brüksel'de düzenlenen Salon Des Vacances turizm fuarında tanıtıldı

Brüksel’den Alanya’ya uçuş müjdesi mask
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TÜRKİYE'NİN turizm başkenti Alanya, dünyanın farklı noktalarında tanıtılmaya devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen turizm fuarlarından biri olan Salon Des Vacances fuarı bu yıl 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce turizm profesyonelini bir araya getiren fuar Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) adına katılan Adrıana Johanna Lamers, Corendon’un bu sene Brüksel’den Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na haftada 6 uçuş gerçekleştireceğini söyledi. Fuarla ilgili izlenimlerini paylaşan Lamers, “Brüksel’de yaşanan çiftçi grevinin etkisinin fuara da yansıdığını gördük. Ancak buna rağmen Alanya ve Antalya bölgesindeki doluluk rakamları işletmecilerin yüzünü güldürüyor. Çoğu işletme erken rezervasyon hedeflerine ulaşmış ve hatta geçmiş durumdadır. Salon Des Vacances’in en büyük fuar alanlarından biri Corendon’a aitti ve firma bu alanda sadece Türkiye'den 20 otel grubuna ev sahipliği yaptı. Alanya için en güzel haber ise Corendon'un 2024 sezonunda, Brüksel’den Gazipasa-Alanya Havalimanı’na haftada 6 uçuş gerçekleştireceği haberi oldu. Bu haber bölgemizin turizm alanında uluslararası alanda daha da tanınmasına ve tercih edilen bir tatil destinasyonu olarak konumunun güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Çünkü Hollandalılar Türkiye'yi çok iyi bilmelerine rağmen Belçikalılar’ın ülkemiz hakkında daha çok bilgiye ihtiyacı var gibi görünüyor. Özellikle sadece Fransızca konuşabilen kesim için aşılması gereken engeller var. Bizler de bu engellerin aşılması, bölgemizin ve ülkemizin her kesime tanıtılması için 4 gün boyunca fuarda çalışmalar gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. (ALTAV/BÜLTEN)

Kaynak: ALTAV

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06 Şub 2024 - 02:16 - Turizm

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