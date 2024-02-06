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Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne Alanya damgası

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Türkiye Kent Konseyleri Birliği, "Yeni Yüzyılda Erişilebilir Kentler" temasıyla düzenlediği Kocaeli toplantısında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kent konseyleri Kocaeli’nde buluştu. Alanya Kent Konseyi ise etkileyici çalışmalarıyla dikkat çekti

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne Alanya damgası mask
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TOPLANTIYA Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Kaya ve Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez önemli katılımlarıyla damga vurdu. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kocaeli toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları katıldılar.


ALANYA KENT KONSEYİ’NİN İKİ PROJESİ İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ SEÇİLDİ


Alanya Kent Konseyi, Türkiye genelinde düzenlenen toplantıda Engelsiz Kent Alanya vizyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalar ve örnek projelerle büyük övgü aldı. Türkiye genelinde seçilen 14 projeden iki tanesi Alanya Kent Konseyi'ne ait oldu. "Engelsiz Trafik" ve "Eğitimde Engel Yok" projeleri, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.


BİRLİK DÖNEM BAŞKANLIĞI KOCAELİ’NDE


Toplantıda ayrıca Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti. Ankara Kent Konseyi'nden Kocaeli Kent Konseyi'ne geçen başkanlık, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tarafından Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür edilerek gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in selamlarını ileten Özcan, yeni başkan Sedat Köse'ye başarılar diledi.


Başkan Nurhan Özcan birlik toplantılarının önemine değinerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve 15. Birlik Dönem Başkanı Sedat Köse’ye Alanya Engelsiz Sanat Atölyesinde engelli bireyler tarafından yapılan filografi Türk Bayrağı hediye etti.


ENGELSİZ KENT ALANYA VİZYONU DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLDU


Toplantıda Engelsiz Kent Alanya vizyonu hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan açıklamasında, "Engelsiz Kent Meclisi olarak Alanya ilçemizin erişilebilirlik ile ilgili çalışmalarından aktarımlarda bulunuldu. Özellikle eğitim, trafik, altyapı farkındalık faaliyetleri başlığında ki tüm çalışmalar gelen katılımcılara aktarıldı. Bu noktada sadece faaliyetlerin değil, aynı zamanda kentin erişilebilirliğinin önemi üzerine vurgu yapıldı. Engellilerin, yaşlıların toplum içerisinde her bireyle denk koşullarda bağımsız yaşam sürmeleri için yerel yönetimle işbirliği halinde projeler yapılarak, engelsiz kent Alanya vizyonuna katkı sunulmaktadır. Yerel Yönetimler ile yapmış olduğumuz güçlü çalışmalar sonucunda Alanya’mız yüzde 85 oranında erişilebilir niteliktedir" şeklinde konuştu. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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06 Şub 2024 - 02:14 - Gündem

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