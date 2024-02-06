Başkan Böcek ulaşım esnafıyla bir araya geldi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında ulaşım esnafıyla buluştu. Toplantıya Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Tıraş, Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bayram İğneli, Demre Şoförler Odası Başkanı Mahmut Kemal Perçin, Kaş Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Ustaer, Korkuteli Şoförler Odası Başkanı Kemal Istık, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkan Vekili Ahmet Karakoyun, Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Alanya Servisçiler Odası Başkanı Paşa Özkan, Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Tüncel katıldı.



'BÜTÜN AMACIMIZ ANTALYA'NIN MUTLULUĞU'



Ulaşım sektörünün içinden gelen birisi olarak 5 sene içerisinde taşıyanın da taşınanın da mutlu olması için elinden gelen ne varsa yaptığını söyleyen Başkan Böcek, "Uzunca yıllar ulaşım sektöründe bulunmuş bir arkadaşınız olarak ulaşım sektörünün desteğiyle 5 yıllık bir süreç içerisinde hem taksici hem otobüs hem servisçi arkadaşlara elimizden geleni yaptık. Bütün amacımız taşınan çocuklarımızın, vatandaşımızın, taşıyan arkadaşlarımızın ve Antalya'nın mutluluğu içindi. Bununla ilgili de birlikte çalıştık, birlikte karar verdik. Vatandaşı da üzmeden ulaşım sektöründe sizlerin maliyetlerini bilen birisi olarak destek oldum, olmaya da devam edeceğim" diye konuştu.



BAŞKAN DERE: HER DÖNEM ESNAFIMIZIN YANINDA OLDU



Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de Başkan Muhittin Böcek ile 4 dönem Konyaaltı Belediye Başkanı, 1 dönem de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: "Başkanımız bizim içimizden gelen birisi. Her dönem şoförün, servisçinin, taksicinin yanında olmuştur. Her dönem taleplerimizi değerlendirdi. Bizleri bugüne kadar yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkür ederiz. Şahsım ve kurumlarım adına çıktığı yolda başarılar diliyoruz." (DHA)

Kaynak: DHA