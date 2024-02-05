Fabrikayı basıp 7 kişiyi rehin almıştı; rehinenin 'o' mesajı sonrasında yakalandı

1 Şubat'ta Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 silahla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan 7 kişiyi rehin aldı. İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması olarak açıklarken, emniyet güçleri ve saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü.

OPERASYONLA YAKALANDI

Müzakerelerden sonuç alınmamasının ardından İbrahim Yeşil'in rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği esnada operasyon için düğmeye basıldı. Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan gözaltına alınırken rehineler de başarılı bir şekilde kurtarıldı.

'KURTARIN BİZİ ARTIK'

Saldırgan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullandı. Bir diğer paylaşımda ise, “Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla” ifadeleri yer aldı. Rehin alınanlardan birinin ise yakınına “Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız” dediği görüldü.

TUTUKLANDI

Operasyonla gözaltına alınan İbrahim Yeşil, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 4 gün gözaltında olan Yeşil ile ilişkili olduğu değerlendirilen E.Y., A.K. ile U.A., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Yeşil tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Y. savcılık sorgusunun ardından, A.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre, müzakere sürecinde polisin ikna çabaları yetersiz kalınca fabrikaya saldırganın annesi getirildi. Annesiyle görüşmek istemediğini belirten Yeşil, 2-3 el silahla havaya ateş etti.

'TUVALETE GİTTİ, POLİSE HABER VERİN'

Saldırganın tuvalete gittiği esnada rehinelerden birinin eşine "Tuvalete girdi, lütfen hemen polise haber verin" mesajı üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Diğer yandan polisin fabrika içerisinde bulunan kameralar ile saldırganı izlediği, tuvalete girdiği esnada operasyon yapıldığı da belirtildi. Hiç kimsenin burnunun dahi kanamadığı operasyonda saldırgan yakalandı.

Kaynak: DHA