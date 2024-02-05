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İlaçlarda yeni dönem; fiyat etiketi kaldırılıyor

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AK Parti, sağlık sektöründe çeşitli iyileştirmeler getiren bir kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklifte ilaç ambalajlarındaki fiyat etiketi zorunluluğunun kaldırılması da yer alıyor.

İlaçlarda yeni dönem; fiyat etiketi kaldırılıyor mask
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AK Parti’nin hazırladığı ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 28 madde ile Meclis’e ulaştı. Teklif, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alındıktan sonra Genel Kurul’a sunulacak. Teklif, diş hekimlerinin muayenehanelerinde birer diş hekimi daha çalıştırabilmesine, ebelerin görev tanımlarının güncellenmesine ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilmesine, ilaç sektöründeki girişimcilerin nitelik ve koşullarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine imkan tanıyor.

FİYAT ETİKETİ KALDIRILIYOR


Teklifte ilaçların ruhsatlandırılması için Sağlık Bakanlığı’na verilen 2 aylık süre kaldırılıyor ve Bakanlık süreye bağlı olmadan ilaçları ruhsatlandırabilecek. Ayrıca ilaç ambalajlarında fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu da sona eriyor. Konuyla ilgili teklifte ise 'Beşeri tıbbi ürünlerdeki karekod sayesinde fiyat bilgisi öğrenilebilmektedir. Bu yüzden beşeri tıbbi ürünlerin ikincil ambalajlarında sabit fiyat bilgisine ihtiyaç duyulmamakta ve bu sebeple “fiyat” ifadesi metinden çıkarılmaktadır' denildi. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ

Teklif, sağlık alanında personel temininde zorluk yaşanan yerlerde sözleşmeli personel sayısını artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine yükseltiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Şub 2024 - 23:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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