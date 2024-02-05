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Alanyaspor'a böylesi ilk defa geliyor! Yeni golcü İngiltere Premier Ligi'nden

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Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin sessiz takımı Corendon Alanyaspor, transfer yasağının kalkmasının ardından ilk transferini hücum bölgesine yapmaya hazırlanıyor

Alanyaspor'a böylesi ilk defa geliyor! Yeni golcü İngiltere Premier Ligi'nden mask
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TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor, ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fanatik'ten Safa Can Konuksever'in özel haberine göre; Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Alanyaspor, yeni golcüsüne kavuşmak için gün sayıyor. Alanyaspor, forvetini İngiltere Premier Lig'de buldu. Trendyol Süper Lig'de 14. sırada bulunan Alanya temsilcisi, yeni golcüsü ile Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

NOTTINGHAM FOREST'TAN GELİYOR

Corendon Alanyaspor, Nottingham Forest forması giyen forvet Ui-jo Hwang'ın transferini bitirdi. Daha önce kiralık olarak gittiği Norwich City'den geçtiğimiz ocak ayında geri dönen Güney Koreli futbolcu, Nottingham Forest ile henüz resmî maça çıkmadı. 2022 yılında Bordeaux'dan Nottingham Forest'a transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, Olympiakos, FC Seoul ve Norwich City'de kiralık olarak forma giydi. Spor SERVİSİ

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, oyuncu, Ocak, 2022

05 Şub 2024 - 23:13 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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