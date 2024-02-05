- Asayiş

Seyir halindeyken alev alev yandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alev yandı mask
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Olay, aksam saatlerinde Ankara'da Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Zirve Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. Alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev topuna dönüşen araçtaki yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.  Kullanılamaz hale gelen araçtan çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Kaynak: DHA

# Gelen, Yangın, araç

05 Şub 2024 - 22:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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