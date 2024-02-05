Seyir halindeyken alev alev yandı

Olay, aksam saatlerinde Ankara'da Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Zirve Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. Alevler ise kısa sürede tüm aracı sardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev topuna dönüşen araçtaki yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen araçtan çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA