- Gündem

Su fiyatları her ilde birbirinden farklı. Antalya'nın suyu ne kadar pahalı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin 30 büyükşehirinde su fiyatları 2022 yılı verilerine göre büyük farklılıklar gösteriyor. İşte Antalya ve diğer büyükşehirlerdeki durum:

Su fiyatları her ilde birbirinden farklı. Antalya'nın suyu ne kadar pahalı? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir, litre başına 33,13 TL ile en yüksek su fiyatına sahip.  Diyarbakır ise 3,80 TL ile en ucuz su kullanıyor. Antalya da ise 2022 yılı su fiyatı 18 TL olduğu görülüyor. Listeye bakıldığında ise Antalya'nın listenin aşağında kaldığı görülüyor. Bu durumda büyükşehirlerin çoğunluğuna göre daha uygun fiyata sahip olduğu söylenebilir.

İSTANBUL'DA 23,72 TL

İzmir'den sonra en yüksek fiyatlar ise Mersin (27,15 TL), Gaziantep (25,50 TL), Sakarya (24,60 TL) olduğu görülüyor. İstanbul da ise litre başı 23,72 TL olurken başkent Ankara da ise 20,09 olduğu görüldü. 



Kaynak: Haber Merkezi

# Gaziantep, sonra, Antalya, İstanbul, İzmir, Yüksek, en yüksek, 2022

05 Şub 2024 - 22:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

CHP'nin başkan adayı 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı mask
CHP'nin başkan adayı 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı
Korkunç kaza! Kırmızı ışıktaki otomobile kamyonet çarptı mask
Korkunç kaza! Kırmızı ışıktaki otomobile kamyonet çarptı
Bakan açıkladı: Yarın okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak mask
Bakan açıkladı: Yarın okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Sondaj kuyusuna 3 yaşındaki çocuk düştü! Ekipler kurtardı mask
Sondaj kuyusuna 3 yaşındaki çocuk düştü! Ekipler kurtardı
Antalya'da sazlıkta yangın çıktı mask
Antalya'da sazlıkta yangın çıktı
Son dakika! Eğitim-öğretime bir gün ara verildi mask
Son dakika! Eğitim-öğretime bir gün ara verildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber