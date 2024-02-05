Su fiyatları her ilde birbirinden farklı. Antalya'nın suyu ne kadar pahalı?

İzmir, litre başına 33,13 TL ile en yüksek su fiyatına sahip. Diyarbakır ise 3,80 TL ile en ucuz su kullanıyor. Antalya da ise 2022 yılı su fiyatı 18 TL olduğu görülüyor. Listeye bakıldığında ise Antalya'nın listenin aşağında kaldığı görülüyor. Bu durumda büyükşehirlerin çoğunluğuna göre daha uygun fiyata sahip olduğu söylenebilir.
İSTANBUL'DA 23,72 TL
İzmir'den sonra en yüksek fiyatlar ise Mersin (27,15 TL), Gaziantep (25,50 TL), Sakarya (24,60 TL) olduğu görülüyor. İstanbul da ise litre başı 23,72 TL olurken başkent Ankara da ise 20,09 olduğu görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.