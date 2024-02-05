Su fiyatları her ilde birbirinden farklı. Antalya'nın suyu ne kadar pahalı?

İzmir, litre başına 33,13 TL ile en yüksek su fiyatına sahip. Diyarbakır ise 3,80 TL ile en ucuz su kullanıyor. Antalya da ise 2022 yılı su fiyatı 18 TL olduğu görülüyor. Listeye bakıldığında ise Antalya'nın listenin aşağında kaldığı görülüyor. Bu durumda büyükşehirlerin çoğunluğuna göre daha uygun fiyata sahip olduğu söylenebilir.

İSTANBUL'DA 23,72 TL

İzmir'den sonra en yüksek fiyatlar ise Mersin (27,15 TL), Gaziantep (25,50 TL), Sakarya (24,60 TL) olduğu görülüyor. İstanbul da ise litre başı 23,72 TL olurken başkent Ankara da ise 20,09 olduğu görüldü.







Kaynak: Haber Merkezi