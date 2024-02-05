- Asayiş

Sokakta silahlı saldırıya uğradı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen husumetlileri Cevdet G.’yi pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Sokakta silahlı saldırıya uğradı mask
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A.K.T., E.T. B.Ç. ve B.B., hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen ve önceden aralarında husumet bulunan Cevdet G.’ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G.’nin baldırından yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

Kaynak: DHA

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05 Şub 2024 - 21:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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