Saray duyurdu: İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı

Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı bildirildi.
İngiliz haber ajansı Reuters'un SKY News'e dayandırdığı haberinde, Charles'ın kansere yakalandığı belirtildi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerinde bir kanser türüne rastlandığı bildirildi. Hangi tür kanser olduğuna yönelik ayrıntı verilmezken, prostat kanseri olmadığı vurgulandı.
75 yaşındaki Kral Charles'ın düzenli bir tedaviye başladığı ve bu süre zarfında doktorların halka açık görevleri ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu açıklandı.
Ayrıca açıklamada, Kral'ın spekülasyonların önüne geçebilmek adına kanser teşhisini kamuoyuyla paylaştığı kaydedildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak "Majestelerine tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Kısa sürede güçlü bir şekilde döneceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
Kral 3. Charles geçtiğimiz ay Londra'da prostat ameliyatı olmuştu.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.