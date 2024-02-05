Ev sahibi olmak isteyenlere son fırsat: Birikimi olanlar kaçırmamalı

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında vatandaşların gözü kulağı bankaların krediler için uygulayacağı faiz oranlarına çevrildi. Uzmanlar ise ev almak için tam zamanı olduğunu belirtiyor. Emlakçılar ise 31 Mart 2024 Mahalli İdariler Seçimleri sonrasında ev fiyatlarında zam beklediklerini dile getirdi.
İşte 1 milyon TL konut kredisi çekmek isteyenler için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank güncel faiz ödemelerinde son durum:
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası'nda konut kredisi çekmek isteyenler için ortalama olarak faiz oranının yüzde 3.89 olduğu görüldü. 120 ay vade ile aylık taksit tutarının 39.303,25 TL olduğu kredi de yıllık maliyet oranının yüzde 59.0227 oluyor.
HALKBANK
Konut kredisi çekmek isteyenler için 1 milyon TL konut kredisi faiz oranının yüzde 3,79 olduğu açıklandı. 120 ay vadede aylık geri ödeme 38.341,58 olduğu konut kredisinde toplam geri ödeme 4.600.989,60 TL olduğu duyuruldu.
VAKIFBANK
Vakıfbank’ta 1 milyon TL konut kredisi çekmek isteyenler için uygulanacak olan faiz oranının yüzde 3,79 olacağı açıklandı. 38.341,58 TL aylık taksitin olacağı kredi de geri ödeme 4.600.987,28 TL olduğu duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.