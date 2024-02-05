Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in 6 Şubat'ı unutmadı

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer asrın felaketi olan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınlayarak şunları söyledi:

"Bugün, asrın felaketi olarak adlandırılan ülkemizin tarihine derin izler bırakan ve kalplerimizi hala acıyla dolduran 6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümündeyiz. Bu kara gün, ülkemizin birçok ilinde yaşanan depremlerle birlikte birçok vatandaşımızı kaybetmemize ve büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Depremin ilk gününden itibaren tüm kurumlarımız ve Alanyalı hemşehrilerimizle birlikte gereken tüm ayni ve nakdi yardımları seferber ederek deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırdık. Bu anlamda Alanyalı hemşehrilerimiz depremden zarar görmüş 70 binin üzerinde depremzede vatandaşlarımızı Alanya’mızda ağırlayarak, ekmeklerini, otellerini, yuvalarını paylaşarak onlara kucak açtılar. Yaptıkları yardımlar ve ev sahipliklerinden dolayı Alanyalı hemşehrilerimiz ile tüm kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde meydana gelen depremlerde ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi