- Gündem

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in 6 Şubat'ı unutmadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in 6 Şubat'ı unutmadı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer asrın felaketi olan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınlayarak şunları söyledi:

"Bugün, asrın felaketi olarak adlandırılan ülkemizin tarihine derin izler bırakan ve kalplerimizi hala acıyla dolduran 6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümündeyiz. Bu kara gün, ülkemizin birçok ilinde yaşanan depremlerle birlikte birçok vatandaşımızı kaybetmemize ve büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Depremin ilk gününden itibaren tüm kurumlarımız ve Alanyalı hemşehrilerimizle birlikte gereken tüm ayni ve nakdi yardımları seferber ederek deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırdık. Bu anlamda Alanyalı hemşehrilerimiz depremden zarar görmüş 70 binin üzerinde depremzede vatandaşlarımızı Alanya’mızda ağırlayarak, ekmeklerini, otellerini, yuvalarını paylaşarak onlara kucak açtılar. Yaptıkları yardımlar ve ev sahipliklerinden dolayı Alanyalı hemşehrilerimiz ile tüm kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde meydana gelen depremlerde ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Alanya, deprem, fatih, Neden

05 Şub 2024 - 21:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

CHP'nin başkan adayı 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı mask
CHP'nin başkan adayı 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı
Korkunç kaza! Kırmızı ışıktaki otomobile kamyonet çarptı mask
Korkunç kaza! Kırmızı ışıktaki otomobile kamyonet çarptı
Bakan açıkladı: Yarın okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak mask
Bakan açıkladı: Yarın okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Sondaj kuyusuna 3 yaşındaki çocuk düştü! Ekipler kurtardı mask
Sondaj kuyusuna 3 yaşındaki çocuk düştü! Ekipler kurtardı
Antalya'da sazlıkta yangın çıktı mask
Antalya'da sazlıkta yangın çıktı
Son dakika! Eğitim-öğretime bir gün ara verildi mask
Son dakika! Eğitim-öğretime bir gün ara verildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber