05 Şub 2024 - 21:26- Eğitim G:

Malatya'da ve Gaziantep'te okullara yarın ara verildi

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya'da ve Gaziantep'te yarın okullara ara verildi.

Malatya'da ve Gaziantep'te okullara yarın ara verildi mask
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Malatya'da 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısı ile eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümü dolayısı ile ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısı ile yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde 1 gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valiliği, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezle depremlerinin yıl dönümü nedeniyle okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle 06 Şubat 2024 günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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05 Şub 2024 - 21:26 DHA Malatya- Eğitim

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