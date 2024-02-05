- Asayiş

Öğretmen velisi tarafından okul bahçesinde bıçaklandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde 2 kişinin saldırısı sonucu çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat Tosun, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırıya uğrayan Tosun'un okulun velisi olduğu öğrenildi.

Öğretmen velisi tarafından okul bahçesinde bıçaklandı mask
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Kocaeli Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Murat Tosun isimli okulun velisi, bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Bacağı ve göğsüyle başta olmak üzere çok sayıda yerinden bıçaklanan Tosun, olayda ağır yaralanırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Sağlık ekipleri Tosun'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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05 Şub 2024 - 21:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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