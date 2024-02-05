''Alanya’da Yücel, Antalya’da Tütüncü''

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in sorularını yanıtlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket edeceklerini söyledi. Başkan Tavlı, canlı yayında şunları söyledi:

“2004 yılında gençlik kollarında çalışmaya başladım. İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yaptım. 2009'da da yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyeliği adaylığımız oldu. Hemen seçimlerin ardından da Gençlik Kolları Başkanlığını 2011 yılına kadar yürüttüm. 2011 yılında Mustafa Toklu başkanımıza devrederek aktif siyasete ara verdim. 2020'de tekrar partimize hizmet etmeye başladım.

Sizlerin vesilesiyle 6 Şubat depremlerinde yaşanan felakette herkese baş sağlığı dilemek istiyorum. Asrın felaketiydi. Rabbim böyle felaket kimseye göstermesin. Ben de milletimize baş sağlığı diliyorum. Halk olarak çok ciddi olarak kenetlenmiştik. Buradan başta Mevlüt Çavuşoğlu olmak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.

İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ISINDINIZ MI?

Tabi bir alışma süreci oldu ama Mustafa Toklu başkanımızın döneminde de aktiftim. Hiç geri durmadım, bu benim yapımda yok. İsmim listede olsun diye Mustafa başkanımızın yanında olmadım. İlçe başkanımızın üzerinden yükü alabilmek için canla başla mücadele ettim. Seçim İşleri Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini de üstlenmiştim genel seçimde. Mustafa Toklu başkanımızın istifasıyla, parti büyüklerimizin bize bu görevi tebliğ etmesinden sonra üstümüzdeki yükün sorumluluğunun bilincindeydik. Şimdi de bütün zamanımızı hizmet etmek için harcıyoruz.

MUSTAFA TOKLU’NUN DURUMU NE?

Bir parti düşünün 2002'de kuruluyor. 20 yıllık bir parti ve Alanya'da hiçbir seçimi kazanamamış. Bu da bizim teşkilatımızda Mustafa Toklu'nun aday adaylığıyla bir heyecan yarattı. Bunun ciddi mücadelesini verdik. Tabi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin ittifak kararından sonra da biz çalışmalarımızı ara vermeden devam ettik. Tabi ki Mustafa başkanımız bizim teşkilatımızın yetiştirdiği düzgün ve genç bir kardeşimiz. Bizim partimiz vefalı bir parti, ilerleyen günlerde daha iyi yerlerde göreceğiz.

GENEL SEÇİMLERDEN SONRA DURUM NE?

Biliyorsunuz şu an 235 bin seçmenimiz var. Genel seçimlerden sonra 4 bin seçmen daha arttı. Genel seçimlerde aldığımız oy var. Önümüzde yerel seçim var. Şu an mücadelemiz bu yönde. Teşkilatımız ve seçmenimiz de bu yönde. Seçmenimiz hem Adem Murat Yücel'i hem de Hakan Tütüncü'yü destekleyecek. Allah izin verirse 31 Mart'ta kazanan hem Antalya hem de Alanya olacak.

YÜCEL’İN KAMPANYASI NASIL GİDİYOR?

Adem Başkan ve teşkilattaki arkadaşlar, bizim teşkilatımızdaki arkadaşlarla saha çalışmalarına başladık. Cumartesi ve Pazar günü 8 mahallemizde toplantılar yaptık. Halkımız gayet heyecanlı ve sıcaktı. 8 köyde benim gördüğüm altyapı ve içme suyu olarak halktan serzeniş var. Büyükşehirin hiçbir hizmet götürmediğini kendi gözlerimle görmüş oldum. Hakan Tütüncü başkanımıza en güçlü oyun Alanya'dan geleceğini düşünüyorum.

VATANDAŞLAR NE İSTİYOR?

Vatandaş Büyükşehrin yapması gereken şeyleri Alanya Belediyesi'nden bekliyor. Mesela mezarlığın duvarı yıkılmış bunu Alanya Belediyesi'nden talep ediyor. Aslında kırsalın çok büyük bir talebi yok. Başkan da 5 yıldır Büyükşehirin desteği olmadan hizmet vermeye çalışmış. Birçok köye su götürdüğüne de şahit oldum.

MECLİS LİSTESİ ÇALIŞMANIZ VAR MI?

Kendi içimizde bir çalışmamız var ama karşılıklı oturup bir liste yapmadık. Yine fermuar sistemi gibi görünüyor. Geçen dönemde tek rakamları milliyetçi hareket partsisi olarak yazmışız, çift rakamlar da biz yazmışız. Kontenjan da belediye başkanına verilmiş. Bu detayları henüz konuşmadık. Bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Önemli olan bu büyük coğrafyada temsil edecek doğru kişileri seçmek.

MUSTAFA TOKLU MECLİS’E GİRER Mİ?

Alanya'da yerel seçimle ilgili bir düşüncesi yok. İstediği takdirde başkan yardımcılığı gibi yapabilir ama şu an yok.

OSMAN ÖZÇELİK’İ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Kendisi düzgün, ticareti düzgün birisi. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. CHP çıkarabileceği en doğru adayı çıkardı. Alanya'nın saygı değer iş adamlarında birisi.

MEHMET ŞAHİN’İ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Allah herkesin yolunu açık etsin. Alanya'mızda güçlü bir yarış var. Kazanan demokrasi olsun diyorum. Biz aday çıkaramadığımız için herkes bizi bir tarafa çekmede çalışıyor ama şunu ifade edeyim. Alanya çoğu ilden büyük bir ilçe, bu seçmen bir koyun değil. İnsanlar bilinçli. Biz lidere odaklı bir partiyiz. Yine Adem başkana oy vereceklerini düşünüyoruz.

ANTALYA’DA SIRA AK PARTİ’DE Mİ?

Hakan Tütüncü başkanımızın yıllardır vermediği emekler halk tarafından takdirle karşılanıyor. Detaylı bir anket sistemimiz var. başkanımız aday olduktan sonra bize zıt olan kişilerin bile onu destekleyeceğini gördük. En büyük desteği Alanya'dan göndermek istiyorum. Minimum 110 bin olarak tahmin ediyorum büyükşehir adayı için. Alanya'da 3'lü yarış var. Önemli olan kazanmak. Alanya'da Adem Başkanımızın da kazanacağından şüphem yok.

ALANYA YÜZYILI

Ben göreve gelir gelmez kendime 4 tane hedef koymuştum. birinci Alanya-Antalya arası otoyol, ikincisi Payallar Devlet Hastanesi, Yeniköy Barajı, Çevreyolu, beşinci olarak da Kuşyuvası yolu. Çok şükür hiçbirinde sıkıntı yok. Hepsine devam ediyoruz. Payallar Devlet Hastanesi bizim için çok önemli. ALKÜ kapasitesinin 4-5 katı üzerinde hizmet veriyor. Bu bizim için çok önemli. Tünelimiz ile ilgili müjdeyi de vereyim; Oba Tüneli'ndeki taşeron firma iş bırakmıştı, bugün Karayolları Bölge Müdürümüzle görüştük. Firma tekrar çalışmaya başladı. Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nın ucunun yer aldığı Tosmur'daki tüneller açılacak.

ALANYA’DA SAĞLIK HİZMETLERİ

Hastanemiz yetersiz kalıyor. Çünkü hiçbir şehir planlamacısı bu kadar hızlı büyümeyi beklemiyordu. Biz ne gerekiyorsa parti büyüklerimize iletiriz. Sayın bakanımız da Alanya halkı için daha faydalı olacağını düşündüğü an gerekeni yapacaktır. Önce hastanemizi bitirelim gereken her şeyi yapacağız. Eski devlet hastanesi de gündemimizde, zamanında oranın yeri de sağlık için bağışlandığı için başka bir şey yapılamaz. Onunla ilgili çalışmalar olacak.

YENİ HAVALİMANI

Orada müdürümüz başladı. Projesi çizildi, onay alındı. en yakın zamanda Şükrü Cimrin Bey ile ziyaret edeceğiz. Görüşmenin ardından kamuoyu ile paylaşacağız.

ALANYASPOR

Şehir olarak çok sahip çıkamadık. 8 yıldır Süperlig'de üstün başarı sağladı. Başkanımızı ilk ziyaretinde oraya götürdük. Göreve gelir gelmez orayı yapacağını söyledi. Spor gelirlerinin artırılması gerekiyor. Hasan Çavuşoğu başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor.

İL OLACAK MIYIZ?

Alanya fazlasıyla hak ediyor. İlk üçte Alanya'mız var. Bize gelen bir bilgi yok.