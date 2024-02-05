Alanya'da Başkan Demir zamları eleştirdi; ardından 5 kat zam yaptı

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir sahibi olduğu dükkanın kirasını 4 bin 500 liradan 21 bin 500 liraya çıkardı. Bu fiyat artışını karşılayacağı için esnaf Emre Kaim dükkanı boşalttı. Dükkanın kapısına da tepki yazısı astı.
ELEŞTİRİ YAĞMURU
Başkan Nuri Demir’in bugün kira zamlarını eleştirip ardından kendisinin zam yapması vatandaşlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.