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Alanya'da Başkan Demir zamları eleştirdi; ardından 5 kat zam yaptı

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ALESO Başkanı sahibi Nuri Demir'in mülk sahibi olduğu dükkanın kirasını 5 katına çıkarınca kiracısı olan Emre Kaim dükkanı boşalttı ve duruma tepki için kapıya yazı astı.

Alanya'da Başkan Demir zamları eleştirdi; ardından 5 kat zam yaptı mask
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Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir sahibi olduğu dükkanın kirasını 4 bin 500 liradan 21 bin 500 liraya çıkardı. Bu fiyat artışını karşılayacağı için esnaf Emre Kaim dükkanı boşalttı. Dükkanın kapısına da tepki yazısı astı.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Başkan Nuri Demir’in bugün kira zamlarını eleştirip ardından kendisinin zam yapması vatandaşlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, Alanya

05 Şub 2024 - 21:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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