Ünlü sanatçı güvenliklere saldırdığı için tutuklandı

Rapçi ve sosyal aktivist Killer Mike, Pazar akşamı Los Angeles'ta düzenlenen 66. Grammy Ödülleri töreninde üç ödül aldıktan sonra törenin yapıldığı alanda bir güvenlik görevlisine saldırdı ve davete gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI





Los Angeles Polis Departmanı'nın aktardığına göre, gerçek ismi Michael Render olan sanatçı, Grammy'lerin düzenlendiği Crypto.com Arena'ya bitişik olan Chick Hearn Court alanında bir güvenlik görevlisine fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi