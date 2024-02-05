Ünlü sanatçı güvenliklere saldırdığı için tutuklandı

Rapçi ve sosyal aktivist Killer Mike, Pazar akşamı Los Angeles'ta düzenlenen 66. Grammy Ödülleri töreninde üç ödül aldıktan sonra törenin yapıldığı alanda bir güvenlik görevlisine saldırdı ve davete gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Los Angeles Polis Departmanı'nın aktardığına göre, gerçek ismi Michael Render olan sanatçı, Grammy'lerin düzenlendiği Crypto.com Arena'ya bitişik olan Chick Hearn Court alanında bir güvenlik görevlisine fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.