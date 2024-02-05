Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından Adıyaman'da da eğitime bir gün ara verildi

Adıyaman'da okullar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle yarın 1 gün süreyle tatil edildi.
Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Şubat depreminin birinci yılında yoğunluk yaşanabileceği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı Günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır" denildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.