Ünlü oyunculara büyük şok! Evleri belediye talimatıyla kaldırıldı

İzmir'de Karaburun Belediyesi, bir süre önce belediye meclis kararı ile tiny house'lar için yasak getirdi. Kararda, gelişigüzel yerleştirilen tekerlekli küçük evlerin arazi kullanıma aykırı sonuç doğurduğu ve görüntü ile çevre kirliliğine neden olduğu belirtildi. Karar sonrası sinema ve dizi oyuncuları Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye ait tiny house'lar kaldırıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Karaburun Belediyesi'nce yazılı açıklama yapıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Değerli oyuncularımızın yer aldığı ünlü dizi Çukur'da dile getirilen ve duvarlara yazılan o bilinen söz gibi, ' Olacak gibi değildi olmadı da zaten!" Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası, endemik bitki zenginliği ve özgün hayvan varlığıyla ülkemizin özel coğrafyalarındandır. Yerel yönetim uygulamaları ile ilgili tüm yasa, yönetmelik, uygulama mevzuatı; ilçemizin her bir ferdi için bağlayıcıdır. Karaburun'da, Bakan, Başkan, Milletvekili ya da bu vasıflı isimlerin yakını olmak, sanatıyla toplumun önde gelen kişisi olmak; bu yasa ve mevzuatın bağlayıcı hükümleri karşısında imtiyazlı olma sonucunu doğurmamaktadır. Karaburun Belediye Meclisi kararıyla, kontrolsüz olarak gelişigüzel yerleştirilen 'tiny house'ların araziye ait kullanım şartlarına aykırı sonuçlar doğurması, çevre ve görüntü kirliliği yaratması nedeniyle yasaklanması kamuoyunun malumudur. Bu yasağın ihlali, cezai yükümlülükler doğurmakta; Belediye tarafından arazi sahiplerine imar mevzuatına aykırılık kapsamında arazi sahiplerinin kendi olanaklarıyla yıkım tebliğlerini ilgiliye bildirmesine neden olmaktadır" denildi.

'SANATÇILARIMIZIN BİZLERİ ANLAMALARINI BEKLİYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Sanatçılarımızın arazisinde, tebliğimiz üzerine yıkımın-sökümün-tahliyenin kendileri tarafından gerçekleştirildiğini kamuoyuna önemle duyurur; kıymetli sanatçılarımızı çalışmadıkları yerden üzdüğümüz için bizi anlamalarını; 'Az dolaşalım dedik, kördüğüm olduk' dememelerini umarız. Karaburun ve Yarımadamızın doğasını, güzelliklerini; çocuklukları-gençlikleri bu coğrafyada geçen bizim gibiler karar noktalarında var olduğumuz sürece; korumaya, kollamaya ve yarınlara bir miras gibi taşımaya devam edeceğiz. Sınıfsız, imtiyazsız, kim ve ne olduğuna bakmadan belediye mevzuatını herkese eşit uygulama konusunda yasaların bize yüklediği sorumlulukları unutmadan işimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA