Sokakta oynayan 10 yaşındaki çocuk başından vuruldu

P.D. ve P.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahtan çıkan kurşunlardan biri o sırada sokakta oyun oynayan Yavuz Selim Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Nazım Kaya'nın başına isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaya, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANDILAR
Tedaviye alınan Kaya, bu sabah, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve ölen Nazım Kaya'nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.