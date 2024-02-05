05 Şub 2024 - 19:58- Gündem G:

Korkunç kaza! Vinç tıra çarptı

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Mardin'de vinç tıra çarptı. Kazada vincin sürücüsü ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Vinç tıra çarptı mask
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan vincin sürücüsü Gaddar K. (20) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Galericiler Sitesi Kavşağı’nda Gaddar K. idaresindeki vinç, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra çarptı. Kazada Gaddar K. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedaviye alındı. Gaddar K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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05 Şub 2024 - 19:58 DHA Mardin- Gündem

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