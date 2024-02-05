İl Sağlık Müdürü hayatını kaybetti

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, akşam saatlerinde ikametgahı olarak kullandığı otelin odasında kalp krizi geçirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.