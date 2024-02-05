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İl Sağlık Müdürü hayatını kaybetti

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Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat altın (41), geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Altın’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

İl Sağlık Müdürü hayatını kaybetti mask
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Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, akşam saatlerinde ikametgahı olarak kullandığı otelin odasında kalp krizi geçirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

# Sosyal, Belediye, sağlık, Bakan, sevk, AK Parti

05 Şub 2024 - 19:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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