Camide arkadaşını bıçakladı; ifadesinde 'Pişman değilim' dedi

Dün Merkez Camisi'nde İ.G., 33 yaşındaki Feyzi Yılmaz'ı bıçaklamış, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra uzaklaşan İ.G. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.Arkadaşını bıçaklayarak öldüren İ.G ifadesinde aralarında herhangi bir husumet bulunmayan arkadaşı Feyzi Yılmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini ve pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Öte yandan, bıçakla yaralama anı caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde camide oturduğu yerden kalkan İ.G'nin minberin bitişiğinde bulunan Feyzi Yılmaz'ın yanına gitmesi ve ikili arasındaki tartışma yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı