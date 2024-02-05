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Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla gündem oldu

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, Kuran ve Sünnet programında merak edilen sorulara yanıt veriyor. Sorulardan birine verdiği yanıt ise gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla gündem oldu mask
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Yıllardır dini formatta programlar yapan Nihat Hatipoğlu kendisine gelen sorulara verdiği cevaplarla dikkatleri üzerinde topluyor. Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında gelen sorulara verdiği yanıtla gündem oldu. Yayına katılan bir kadın nişanlısının ailesinin kendisine kötü davrandığını onlarla görüşmek istemediğini söyleyerek Hatipoğlu'ndan bir tavsiye istedi. 

İŞTE GÜNDEM OLAN CEVABI

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise şu cevabı verdi:  "Bana karşı nişanlımı dolduruyorlar" denince "Siz bu nişanlılığı gözden geçirin yani onlara görüşmek isteyip istememe farklı bir şey bence bir eşinizle beraber bir aile meclisi toplayın. Siz eşiniz kayınpeder kayınvalide. İş baştayken işi konuş, bana hakaret edecekseniz ben aileme giderim... Adını koyun" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, aile

05 Şub 2024 - 19:00 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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