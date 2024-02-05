05 Şub 2024 - 19:17- Gündem G:

Eşi ve kayınpederini silahla yaraladı ardından intihar etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Edirne'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla yaraladı. Ardından aynı silahla kafasına ateş eden adam intihar ederek hayatını kaybetti.

Eşi ve kayınpederini silahla yaraladı ardından intihar etti mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edirne’nin Keşan ilçesinde ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. (36) ve kayınpederi Y.D.’yi tabancayla vurarak yaralayıp, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Sertaç D. (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen Cumartesi günü, saat 08.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde biçerdöver tamiri yapan Sertaç D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi A.D. ve kayınpederi Y.D.’ye evlerinden çıktıkları sırada tabancayla peş peşe ateş etti. A.D. sağ kasığı ve bacağından, babası Y.D. ise sol omzundan yaralandı. Sertaç D., kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba- kız, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan A.D., buradaki müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis, bir süre sonra Sertaç D.’nin kaçtığı otomobili olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Ekipler, olaydan 3 saat sonra Sertaç D.’yi İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak’ta bulunan boş bir arazide başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde buldu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen Sertaç D., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sertaç D., 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti. Sertaç D.’nin cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan tedavisi süren A.D.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği, babası A.D.’nin ise taburcu edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

# kayınpeder, , Silah, İntihar, sağlık, Saat, Polis, günü

05 Şub 2024 - 19:17 DHA Edirne- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Son dakika! Eğitim-öğretime bir gün ara verildi mask
Son dakika! Eğitim-öğretime bir gün ara verildi
Son Dakika! Çorum'da deprem mask
Son Dakika! Çorum'da deprem
6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler Alanya’da anılacak mask
6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler Alanya’da anılacak
Almanya'da gündem İstanbul Depremi: "İlan edilmiş felaket" mask
Almanya'da gündem İstanbul Depremi: "İlan edilmiş felaket"
ABD'ye kaçak giren Türklerin sayısı açıklandı! Tahminlerden çok farklı... mask
ABD'ye kaçak giren Türklerin sayısı açıklandı! Tahminlerden çok farklı...
Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek... mask
Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber