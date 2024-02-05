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Alanya'da apartmanda korkutan yangın!

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Hacet mahallesinde bir apartmanda yangın çıktı.

05 Şub 2024 - 18:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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