05 Şub 2024 - 18:22- Magazin G:

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali

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Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına yerleşti. Yıllardır ekrandan uzak bir hayat sürdüren Gülşen Bubikoğlu'nun son hali ve yıllara meydan okuyan tarzı, sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali mask
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Türk sinemasının bir dönemine damga vuran kadın oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada ara ara gündem oluyor. Uzun zamandır ekrandan ve beyaz perdeden uzak bir hayat sürdüren Gülşen Bubikoğlu, 1970'li yılların en popüler kadın oyuncuları arasında yer alıyordu. Ünlü sanatçı son olarak dün sosyal medyada trendlere girdi.

Gülşen Bubikoğlu sosyal medyanın gündeminde

Türk sinemasının en güzel kadın oyuncusu olarak gösterilen ve sosyal medyada TT olan Bubikoğlu, hem gençlik fotoğrafları hem de şimdiki görüntüsüyle en sık paylaşılan isimler arasında oldu.

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun şimdiki hali!

Kaynak: Akşam

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05 Şub 2024 - 18:22 - Magazin

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