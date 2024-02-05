Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İşte son hali

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran kadın oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada ara ara gündem oluyor. Uzun zamandır ekrandan ve beyaz perdeden uzak bir hayat sürdüren Gülşen Bubikoğlu, 1970'li yılların en popüler kadın oyuncuları arasında yer alıyordu. Ünlü sanatçı son olarak dün sosyal medyada trendlere girdi.
Gülşen Bubikoğlu sosyal medyanın gündeminde
Türk sinemasının en güzel kadın oyuncusu olarak gösterilen ve sosyal medyada TT olan Bubikoğlu, hem gençlik fotoğrafları hem de şimdiki görüntüsüyle en sık paylaşılan isimler arasında oldu.
İşte Gülşen Bubikoğlu'nun şimdiki hali!
Kaynak: Akşam
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.